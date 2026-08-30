En tiempos de “libertad”, Cargnello llamó a los jóvenes: “No se dejen llevar de las narices”

Monseñor Mario Antonio Cargnello puso a la libertad en el centro de su mensaje durante el Milagro de los Jóvenes y la vinculó con la capacidad de pensar, decidir y construir un proyecto de vida sin dejarse arrastrar por consignas.

“Jesús nos pide que nosotros como cristianos sigamos el camino no del adoctrinamiento, no quiere que repitan consignas, quiere que piensen, que resuelvan, que no se dejen llevar de las narices”, expresó ante los jóvenes reunidos en la Catedral.

La definición adquiere una resonancia particular en un momento en que la palabra libertad ocupa un lugar central en el discurso político nacional y en la identidad de La Libertad Avanza.

Cargnello no hizo una referencia directa al presidente Javier Milei ni al oficialismo, pero sí planteó su propia concepción de lo que significa ser libre.

El arzobispo diferenció esa idea de “la libertad de la joda” o de los excesos. Habló, en cambio, de la libertad de elegir una profesión, formar una familia, comprometerse con los demás y decidir el rumbo de la propia vida sin repetir consignas.