Salta homenajea a los Vilca Condorí, los hermanos que combatieron en Malvinas

El Instituto de Educación Superior Nº 6053 Abuelas de Plaza de Mayo realizará este martes 1 de septiembre una jornada abierta en homenaje a los hermanos Juan Bautista, Anastacio y Mario Vilca Condorí, tres salteños de una misma familia que participaron de la Guerra de Malvinas. Juan Bautista y Anastacio estarán entre los protagonistas del encuentro, que también mantendrá presente la memoria de Mario, fallecido durante el hundimiento del ARA General Belgrano.

Los tres hermanos nacieron en Los Naranjos, una comunidad kolla de Salta, y se incorporaron a la Armada. Juan Bautista y Mario estaban a bordo del General Belgrano cuando fue atacado el 2 de mayo de 1982: Juan sobrevivió, mientras que Mario, de apenas 16 años, murió y fue la víctima argentina más joven de la guerra. Anastacio se desempeñaba como enfermero en el buque hospital Bahía Paraíso y participó de las tareas de búsqueda y asistencia a los sobrevivientes del crucero.

Marcelo Segura, rector del Instituto 6053, explicó en Qué Domingo por Aries que la propuesta nació para “visibilizar la historia de los hermanos Vilca” y llevarla al trabajo con los estudiantes, evitando que el homenaje quede reducido a un acto protocolar. La jornada tendrá como ejes memoria, soberanía y paz, y contará además con la presencia prevista de más de 15 excombatientes, docentes, estudiantes y público en general.

La actividad comenzará a las 19:30 en el IES Nº 6053 Abuelas de Plaza de Mayo, en Deán Funes 1151, y será abierta a la comunidad. También está prevista una participación a distancia del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mientras que estudiantes de Comunicación realizarán la cobertura del encuentro.