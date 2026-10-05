Ganancias: ARCA estrena un nuevo sistema para las declaraciones de empresas

La herramienta comenzará a estar disponible el 19 de octubre. Su uso será opcional hasta febrero y obligatorio desde marzo de 2027.
 
Argentina05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

arca

ARCA implementará un nuevo servicio denominado “Ganancias Personas Jurídicas” para que sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros contribuyentes alcanzados puedan confeccionar y presentar sus declaraciones juradas. 

La herramienta estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y podrá utilizarse para ejercicios comerciales con cierre a partir de junio de este año. Durante una primera etapa coexistirá con el aplicativo actualmente vigente. 

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Hasta el 28 de febrero de 2027, las empresas podrán optar entre ambos sistemas. A partir del 1 de marzo de 2027, el nuevo servicio web pasará a ser obligatorio para los casos alcanzados. 

Para ingresar será necesario contar con Clave Fiscal nivel de seguridad 2 o superior, mientras que las declaraciones correspondientes a ejercicios con cierre anterior a junio de 2026 continuarán realizándose mediante el programa aplicativo vigente.

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