Ganancias: ARCA estrena un nuevo sistema para las declaraciones de empresas

ARCA implementará un nuevo servicio denominado “Ganancias Personas Jurídicas” para que sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros contribuyentes alcanzados puedan confeccionar y presentar sus declaraciones juradas.

La herramienta estará disponible desde el 19 de octubre de 2026 y podrá utilizarse para ejercicios comerciales con cierre a partir de junio de este año. Durante una primera etapa coexistirá con el aplicativo actualmente vigente.

Hasta el 28 de febrero de 2027, las empresas podrán optar entre ambos sistemas. A partir del 1 de marzo de 2027, el nuevo servicio web pasará a ser obligatorio para los casos alcanzados.

Para ingresar será necesario contar con Clave Fiscal nivel de seguridad 2 o superior, mientras que las declaraciones correspondientes a ejercicios con cierre anterior a junio de 2026 continuarán realizándose mediante el programa aplicativo vigente.