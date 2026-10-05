ARCA cambia el trámite para importar bienes destinados a la minería

ARCA incorporó la declaración jurada de destino minero al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), una modificación que alcanza a las importaciones de bienes que utilizan los beneficios previstos para la actividad minera.

Los importadores deberán identificar el destino minero de los bienes y las posiciones arancelarias de la mercadería. Esa documentación formará parte del respaldo exigido por Aduana para autorizar el ingreso de bienes comprendidos en el régimen de inversiones mineras.

Una vez admitida la declaración jurada, será enviada a la Dirección General de Aduanas mediante VUCE y validada en el Sistema Informático Malvina. Cumplido ese paso, el beneficiario podrá oficializar las importaciones para uso minero exclusivo hasta completar las cantidades autorizadas.

La resolución comenzará a regir diez días hábiles después de su publicación. Las autorizaciones emitidas anteriormente que continúen vigentes quedarán excluidas del nuevo mecanismo.