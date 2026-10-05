Por la visita de León XIV, el 10 de noviembre será feriado bancario en todo el país

El Banco Central de la República Argentina dispuso que el próximo 10 de noviembre de 2026 será feriado bancario en todo el país, en coincidencia con la visita de León XIV a la Argentina.

La medida fue comunicada formalmente a las entidades financieras y cámaras electrónicas de compensación mediante la Comunicación “A” 8487/2026 del organismo monetario.

En el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el BCRA estableció expresamente como “feriado bancario el 10/11/26 en todo el territorio de la República Argentina”, señalando como motivo la visita de Su Santidad el Papa León XIV.

La decisión suma así una nueva modificación al calendario de actividades previsto para noviembre, en el marco de la agenda que acompañará la llegada del Pontífice al país.