Vialidad abre una nueva etapa de retiros voluntarios tras 609 adhesiones

La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha una segunda etapa de su programa de retiros voluntarios, luego de que el primer proceso terminara con 609 adhesiones sobre un universo estimado de 900 agentes.

La medida fue presentada como parte de la política de reorganización institucional y reducción de la dotación del organismo. El nuevo esquema replica el mecanismo aplicado en la primera convocatoria y contempla una instancia previa de información y consultas para quienes evalúen adherir.

Los trabajadores que opten por acogerse al régimen deberán avanzar luego con un procedimiento formal que concluirá con la firma de un acuerdo de desvinculación, bajo los términos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo.

La Resolución 1220/2026 aprobó formalmente tanto el reglamento del Sistema de Retiro Voluntario como el formulario de adhesión y los modelos de acuerdos que deberán utilizarse.