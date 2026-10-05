Milei celebró el resultado en Brasil: “Zurdos empobrecedores, córranse del medio”



El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse este lunes sobre las elecciones presidenciales de Brasil y celebró el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro, quien terminó primero en la primera vuelta y enfrentará a Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre.

A través de su cuenta de X, Milei compartió un video referido a la reacción de los mercados brasileños y escribió: “Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”.

El mandatario argentino también sostuvo que la reacción financiera era “de manual” y vinculó las subas registradas tras la elección con el desempeño del candidato del Partido Liberal. En el mismo mensaje volvió a calificar a Lula como “comunista” y cerró su publicación con la consigna “MAGA”.

No fue la primera reacción de Milei al resultado brasileño. Horas antes había felicitado públicamente a Bolsonaro por lo que calificó como una “histórica elección” y manifestó su expectativa de profundizar la relación entre Argentina y Brasil en caso de que el dirigente brasileño llegue a la Presidencia.

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta, aunque sin alcanzar los votos necesarios para evitar una segunda elección. La definición frente a Lula será el 25 de octubre, en un escenario marcado por una fuerte polarización política.