Buscan proteger la producción salteña de banana con una ley fitosanitaria

El proyecto propone establecer un marco provincial para prevenir y controlar problemas sanitarios que puedan afectar al cultivo de banana producido en Salta.
 
Política05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Legislatura analiza un proyecto de ley destinado a crear un marco de protección fitosanitaria para la banana de origen provincial, una actividad productiva concentrada principalmente en las zonas de clima subtropical del norte salteño. 

La iniciativa llegó a Diputados en revisión desde el Senado y reúne dos expedientes acumulados. Su finalidad es establecer reglas específicas de protección sanitaria para la especie Musa spp. producida en territorio provincial. 

El proyecto aparece dentro del Acta de Labor Parlamentaria de la 24ª Sesión Ordinaria, pero todavía no cuenta con dictámenes de las comisiones de Producción, Hacienda y Presupuesto y Legislación General

critica-situacion-en-salta-ante-las-inundaciones-5591-1Salta quiere dejar de correr detrás de las emergencias: proponen un sistema integral de prevención

Por esa razón, su inclusión en el acta no implica que la norma ya haya sido aprobada ni que necesariamente llegue al recinto en la próxima sesión.

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