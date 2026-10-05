Buscan proteger la producción salteña de banana con una ley fitosanitaria

La Legislatura analiza un proyecto de ley destinado a crear un marco de protección fitosanitaria para la banana de origen provincial, una actividad productiva concentrada principalmente en las zonas de clima subtropical del norte salteño.

La iniciativa llegó a Diputados en revisión desde el Senado y reúne dos expedientes acumulados. Su finalidad es establecer reglas específicas de protección sanitaria para la especie Musa spp. producida en territorio provincial.

El proyecto aparece dentro del Acta de Labor Parlamentaria de la 24ª Sesión Ordinaria, pero todavía no cuenta con dictámenes de las comisiones de Producción, Hacienda y Presupuesto y Legislación General.

Por esa razón, su inclusión en el acta no implica que la norma ya haya sido aprobada ni que necesariamente llegue al recinto en la próxima sesión.