Brasil tras la primera vuelta: sorpresa, polarización y un anti-PT fortalecido

La primera vuelta electoral de Brasil dejó un resultado que sorprendió incluso dentro del propio país. Flávio Bolsonaro terminó primero, Lula da Silva quedó segundo y ambos deberán volver a enfrentarse el próximo 25 de octubre en un escenario de fuerte polarización.

Desde Brasil, el especialista en comunicación Facundo Sagárnaga explicó en N&N por Aries, que la jornada electoral se vivió con una participación muy intensa y con expresiones públicas de apoyo a ambos candidatos que llamaron la atención de analistas y medios. Según relató, muchos votantes acudieron a las urnas con camisetas e imágenes de Lula o Bolsonaro.

Sagárnaga remarcó además que las encuestas volvieron a quedar lejos del resultado final. Si bien se esperaba una segunda vuelta, pocos anticipaban que Bolsonaro terminaría primero y que el bolsonarismo lograría además una expansión importante en gobernaciones y cargos legislativos.

Para el analista, uno de los fenómenos centrales es la consolidación del voto anti-PT. Sostuvo que una parte del electorado no necesariamente se identifica plenamente con Bolsonaro, pero lo eligió como alternativa para terminar con los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

El resultado abre ahora tres semanas de nueva campaña hasta el balotaje, en una elección que será seguida de cerca en toda la región por el peso político y económico de Brasil.