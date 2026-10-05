Salta quiere dejar de correr detrás de las emergencias: proponen un sistema integral de prevención

La Cámara de Diputados tiene en agenda la creación del Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, una estructura permanente destinada a mejorar la prevención, preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en Salta.

El proyecto plantea pasar de una actuación concentrada en la emergencia a un esquema que incluya planificación, sistemas de información, capacitación y coordinación previa. La propuesta contempla la participación de municipios, organismos provinciales, sector privado, universidades, instituciones científicas y organizaciones sociales.

La iniciativa pertenece al bloque Todos por Salta y fue presentada por los diputados Gastón Galíndez y Mónica Juárez. Ya obtuvo dictámenes de Seguridad, Obras Públicas, Educación, Hacienda y Legislación General, aunque todavía resta el de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El objetivo declarado es reducir vulnerabilidades, proteger infraestructura crítica y contar con mecanismos de actuación previamente establecidos frente a inundaciones, incendios, fenómenos climáticos u otras situaciones de riesgo.