La Iglesia se reúne con el Gobierno por la situación de las personas con discapacidad

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunirán este lunes con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para analizar la situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan en su cuidado y acompañamiento.

El encuentro está previsto para las 11 y tendrá como objetivo abrir una instancia de diálogo sobre las dificultades que atraviesa el sector, especialmente en materia de financiamiento, continuidad de prestaciones y sostenimiento de las entidades que brindan asistencia.

La delegación de la Iglesia estará integrada por monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal; Fernando Barilatti, secretario ejecutivo de Pastoral Social; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Por parte del Gobierno participará el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, junto con otros funcionarios del área.

La reunión no será el primer contacto entre ambas partes. En abril, la Iglesia había enviado una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que advirtió sobre una “crisis económica de extrema gravedad” en instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad.

En aquella oportunidad, la Conferencia Episcopal reclamó la regularización de deudas y una actualización de los fondos destinados al sector. Tras ese planteo, el Ministerio de Salud se comprometió a avanzar con pagos pendientes y a mantener un canal de diálogo con las organizaciones.

El encuentro de este lunes se produce además en un contexto de creciente discusión política y social alrededor de las prestaciones por discapacidad, luego de meses de reclamos de familias, profesionales e instituciones por demoras, recortes y dificultades para sostener tratamientos.

La reunión también adquiere relevancia por la cercanía de la visita del papa León XIV a la Argentina. Dentro de su agenda está prevista una actividad en el Cottolengo Don Orione, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad, lo que vuelve a colocar el tema en el centro de la agenda pública.

Desde la Iglesia señalaron que la intención es avanzar hacia “respuestas concretas” y fortalecer el acompañamiento a un sector que consideran especialmente vulnerable.



