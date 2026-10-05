Empleo después de los 50: proponen un programa específico en Salta

La Cámara de Diputados tiene en agenda una iniciativa para que el Gobierno provincial diseñe políticas laborales destinadas especialmente a mayores de 50 años.
 
Política05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La dificultad para regresar al mercado laboral después de los 50 años llegó a la Legislatura salteña con un proyecto que solicita la creación de un Programa de Empleo para Personas Mayores de 50 años

La propuesta está dirigida al Poder Ejecutivo provincial y plantea diseñar una herramienta específica para ese segmento etario, aunque el texto incluido en el Acta de Labor Parlamentaria no detalla todavía incentivos, beneficios para empresas ni mecanismos concretos de contratación.

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La iniciativa es de la diputada Soledad Farfán, de la Unión Cívica Radical, y deberá pasar por las comisiones de Derechos Humanos y Personas Mayores; Pymes y Asuntos Laborales; y Hacienda y Presupuesto. 

Por ahora ninguna de esas comisiones emitió dictamen, por lo que se trata de una propuesta en etapa inicial y no de un programa ya vigente.

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