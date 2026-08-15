Le robaron la camioneta al hijo del intendente de Salvador Mazza y creen que cruzó a Bolivia

Cuatro hombres armados irrumpieron en un lavadero, maniataron al encargado y escaparon con una Toyota Hilux. La principal hipótesis indica que el vehículo habría ingresado a territorio boliviano.
Judiciales15/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

salta

El robo ocurrió este viernes en un lavadero de avenida 9 de Julio, en Salvador Mazza, donde cuatro personas armadas redujeron al encargado y se llevaron una Toyota Hilux que había dejado allí el hijo del intendente Gustavo Subelza. El trabajador fue abandonado posteriormente en el camino al Sauzal y recibió ayuda de vecinos.

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La investigación apunta a que la camioneta habría atravesado rápidamente la zona fronteriza e ingresado a Bolivia. De acuerdo con información citada por Infobae, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, dispuso que personal de Investigaciones se sumara al operativo, que también involucra a Gendarmería Nacional y fuerzas bolivianas.

El fiscal Jorge Armando Cazón ordenó analizar cámaras de seguridad y otros elementos para reconstruir el recorrido e identificar a los autores. Si se confirma que el vehículo cruzó la frontera, la causa podría pasar al fuero federal por tratarse de un hecho con posible alcance internacional.

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