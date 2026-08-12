Investigan a un comisario por un hecho de violencia contra una mujer policía

La Fiscal Penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia desarrollada este miércoles, en la que fue imputado provisionalmente un comisario de la localidad de La Merced.

Se le atribuyeron los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, amenazas con arma y abuso de autoridad, en carácter de autor y en concurso real, en perjuicio de la mujer.

Durante la audiencia, el hombre, de 48 años, fue asistido por su abogado particular y se abstuvo de declarar, aunque manifestó que se reserva el derecho de hacerlo posteriormente.

El hecho ocurrió en la comisaría de la localidad de La Merced, donde el acusado habría agredido a la mujer, quien también se desempeña como personal policial y con quien mantenía una relación de pareja desde hacía aproximadamente tres meses.

A partir de la intervención de la Fiscalía Penal de Cerrillos, se adoptaron medidas de protección para la denunciante, entre ellas la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia.

La fiscal Viazzi sustentó la imputación en la denuncia y la declaración de la víctima, además de informes médicos, testimonios, actuaciones policiales y pericias realizadas por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).