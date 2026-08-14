Detuvieron a una pareja acusada de almacenar, comercializar y transportar estupefacientes

La Unidad Fiscal Salta formalizó la imputación por los delitos de almacenamiento, tenencia con fines de comercialización y transporte de estupefacientes y logró el dictado de la prisión preventiva para una pareja en el marco de una investigación iniciada en mayo pasado que derivó el viernes pasado en un allanamiento en una vivienda de la capital provincial donde se secuestraron unos 20 kilos de marihuana y tres de cocaína.

En una audiencia de formalización realizada el lunes pasado, el juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a las imputaciones formuladas por la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, declaró la legalidad de la detención de C.G.B. y de su pareja D.P. y dictó para ambos la prisión preventiva por 75 días.

En el caso del hombre —C.G.B.—, también se le atribuyeron los delitos de resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego de uso civil. La mujer —D.P.—, fue imputada como partícipe necesaria del transporte de estupefacientes y como coautora de los hechos vinculados con el almacenamiento y la tenencia de drogas.

Las representantes del MPF recordaron que la investigación se inició a partir de un procedimiento realizado el 13 de mayo pasado en Cafayate, donde fueron detenidas tres personas que transportaban dos kilos de marihuana cuando viajaban por la ruta 68 en un automóvil Renault Logan. En aquel momento, esas personas fueron imputadas por el delito de transporte agravado, pero en calidad de coautores.

A partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados en ese operativo, la fiscalía obtuvo elementos que vincularían a C.G.B. y D.P. con la provisión de la droga.

Allanamientos

Posteriormente, las tareas de campo e inteligencia realizadas por la fiscalía permitieron reunir nuevos elementos y solicitar el allanamiento de los domicilios de ambos, procedimientos realizados el viernes pasado y durante los cuales la pareja quedó detenida.

En el domicilio de C.G.B., ubicado en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron poco más de 20 kilos de marihuana y tres kilos de cocaína, además de elementos para el fraccionamiento de estupefacientes, municiones y otras evidencias de interés para la investigación.

El hombre intentó escapar durante el procedimiento y se refugió en la vivienda de un vecino, donde fue encontrado escondido debajo de una cama. Según la acusación, llevaba consigo varios bolsos, una conservadora y un revólver calibre .32 cargado con siete proyectiles.

En tanto, en el domicilio de D.P., ubicado en el barrio Juan Calchaqui, en la zona sudeste de la ciudad, la PSA secuestró una cantidad menor de cocaína y dos teléfonos celulares.

La resolución del juez

Expuesto el caso, la fiscalía formalizó las imputaciones y solicitó la prisión preventiva de ambos, en función de la gravedad y naturaleza del hecho, los riesgos de fuga y entorpecimiento y la alta escala penal de los delitos imputados.

La defensa promovió la declaración de la mujer, quien se limitó a negar las imputaciones en su conta, sin agregar detalles. Luego, solicitó que, en su caso, la medida de coerción sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Al resolver, el juez Anzorreguy magistrado rechazó el pedido de la defensa y resolvió en línea con los requerimientos de la fiscalía: declaró la legalidad de las detenciones, autorizó peritajes y dictó la prisión preventiva.