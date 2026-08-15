Finca Karina: “Se empieza a cerrar un sistema de impunidad” tras la captura de Salazar

La captura de Alfredo Salazar, investigado como presunto jefe de una organización dedicada al contrabando, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de Finca Karina, en Aguas Blancas. Para el interventor Adrián Zigarán, la detención comienza a desarmar un esquema que durante años operó sin controles.

“Se empieza a cerrar un sistema de impunidad que había acá en Aguas Blancas”, afirmó Zigarán en Vale Todo por Aries. Salazar era uno de los prófugos buscados en la causa vinculada a la finca.

“El nivel de contrabando era impresionante”

Zigarán fue más allá de la detención y apuntó contra la falta de controles que, según describió, permitió el movimiento ilegal de mercadería entre Argentina y Bolivia.

“El nivel de contrabando era impresionante”, sostuvo. Y remarcó un dato que considera central: mientras Aguas Blancas tiene un puente internacional y el Puerto Chalanas para el tránsito formal, por Finca Karina la mercadería habría circulado sin controles.

El interventor aseguró que la situación ocurría “a la vista de todos” y cuestionó que no hubiera presencia de fuerzas federales en ese punto fronterizo.

La conexión que Zigarán hace con el narcotráfico

El funcionario también vinculó su preocupación con la lucha contra el narcotráfico. Según planteó, resulta contradictorio reforzar la seguridad de la frontera mientras permanece un sector por donde puede circular mercadería sin control.

Zigarán sostuvo que contrabando y narcotráfico están asociados y cuestionó que el movimiento por la finca se produjera sin presencia de Gendarmería ni Prefectura.