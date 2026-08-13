Excluyen a una postulante a defensora por irregularidades en sus certificados

El Consejo de la Magistratura de Salta declaró inadmisible la postulación de una aspirante a integrar la lista de reemplazantes para el cargo de Defensor Oficial Civil del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Joaquín V. González.

Se trata de Verónica del Valle García, cuya documentación fue observada durante el análisis de admisibilidad realizado por el organismo.

Según la Resolución 2232, los certificados de aptitud física y psicológica presentados por la postulante no contaban con la certificación exigida por los respectivos colegios profesionales.

Por ese motivo, el Consejo resolvió declarar no admisible su candidatura, mientras que otros 11 postulantes fueron incorporados al proceso.

La convocatoria forma parte de la conformación de las listas bienales de reemplazantes para jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces durante el período 2026-2027.