Vacantes judiciales en Salta: aceleran la selección de fiscales y defensores

El Consejo de la Magistratura de Salta avanzó con la conformación de listas de reemplazantes para cubrir cargos vacantes de defensores oficiales y fiscales ante la necesidad de garantizar el funcionamiento de distintas dependencias judiciales.

En la convocatoria para Defensor Oficial Penal del Distrito Judicial del Centro fueron admitidos 51 postulantes. El propio organismo señaló que resulta “imperiosa” la cobertura del cargo hasta que concluya el procedimiento para la designación definitiva.

Una situación similar se presenta con el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro, para el cual fueron admitidos 49 aspirantes. También en este caso el Consejo remarcó la necesidad de avanzar con rapidez para asegurar una cobertura transitoria.

El proceso incluye además listas para Defensor Oficial Civil del Distrito Centro y para la Circunscripción Joaquín V. González.

Las nóminas corresponden al período 2026-2027 y permitirán contar con reemplazantes mientras se completan los concursos y designaciones definitivas de los distintos cargos.