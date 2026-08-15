Viento, nieve y rutas deterioradas: piden máxima precaución para circular por Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este sábado 15 de agosto, aunque se recomienda circular con precaución ante los fuertes vientos previstos y las dificultades que presentan numerosos tramos.

El informe advierte además que las condiciones pueden modificarse durante la jornada debido a las alertas meteorológicas vigentes.

Ruta 51: advierten por un socavón antes de San Antonio de los Cobres

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra sobre la Ruta Nacional 51, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, donde se informó la presencia de un socavón de gran profundidad.

Entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas hay sectores con calzada irregular, mientras que desde La Silleta hasta Campo Quijano se registran baches y banquinas sin demarcación. En el tramo San Antonio de los Cobres-Paso de Sico trabajan máquinas pesadas sobre los badenes.

En Los Andes se esperan además temperaturas de hasta 3 grados bajo cero y vientos de 66 km/h, condiciones que obligan a extremar las precauciones al circular por la zona.

Nieve en la ruta hacia Tolar Grande

La Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande está transitable con mucha precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada.

La Ruta Provincial 129, que atraviesa la zona del Salar del Hombre Muerto, también requiere precaución por tratarse de un camino de ripio y alta montaña.

Ruta 40: máquinas, pozos y calamina

La Ruta Nacional 40 presenta maquinaria pesada en distintos sectores por tareas sobre banquinas. Entre Cachi y Payogasta se realizan trabajos de bacheo y se advierte por pozos a la altura de Payogasta.

También existen complicaciones entre Cachi y La Poma y entre La Dársena y Seclantás por calamina, pozos, pedregullo y maquinaria pesada. En Quebrada de las Flechas-Angastaco hay un desvío mientras se recupera el terraplén.

Cafayate: viento de 64 km/h y precaución en las rutas 68 y 40

En el departamento Cafayate se reportan vientos de 64 km/h. La Ruta Nacional 68 está habilitada, aunque se solicita especial cuidado entre La Merced y La Viña por irregularidades de la calzada.

Entre la Garganta del Diablo y Cafayate también se recomienda circular con precaución. En el empalme de la Ruta 40 con Talapampa hay maquinaria trabajando a la altura de La Yesera.

Ruta 34: baches y animales sueltos

La Ruta Nacional 34 presenta diferentes sectores complicados. Entre Pichanal y Embarcación se advierte por baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares, además de maquinaria sobre la calzada en el kilómetro 1341.

Entre Embarcación y General Mosconi también hay grandes baches, animales sueltos y sectores con demarcación deficiente. Desde Tartagal hasta Salvador Mazza se recomienda mucha precaución debido al estado de la calzada.

En Anta, la Ruta 34 presenta malezas, baches y banquinas irregulares, mientras que sobre la Ruta Nacional 16 hay tránsito pesado y se recomienda especial atención a la altura del arroyo Matorras, en el kilómetro 622.

Precaución en la Ruta 9 y el puente de Vaqueros

Sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del puente de Vaqueros, continúan los desvíos y los conductores deben respetar las indicaciones de los banderilleros.

La ruta presenta además baches en badenes y trabajos de mantenimiento. Por tratarse de un camino angosto y de cornisa, se recomienda mantener distancia entre vehículos.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, también se ejecutan reparaciones. Hay baches entre Cabeza de Buey y Metán y trabajos de bacheo entre los kilómetros 1438 y 1440.

Cuesta del Obispo: recomiendan circular entre las 9 y las 16

La Ruta Provincial 33, en Chicoana, permanece transitable con mucha precaución. Se advierte por neblina y escarcha durante las primeras y últimas horas del día, además de calamina entre los kilómetros 44 y 57.

Para este recorrido se recomienda circular entre las 9 y las 16 y respetar la máxima de 60 km/h dentro del Parque Nacional Los Cardones.

Otros caminos con dificultades

En la Ruta Provincial 56, entre Seclantás y Luracatao, hay calamina, pozos, pedregullo, zanjas y bancos de arena. Para ese tramo se recomiendan vehículos de gran porte o 4x4.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 permanece transitable con mucha precaución por tratarse de un camino sin pavimentar, con calamina y sectores de cornisa.