Procesión de la Virgen de Urkupiña: cómo estará el tiempo esta tarde en Salta

La festividad de la Virgen de Urkupiña tendrá este sábado uno de sus momentos centrales con la procesión que comenzará a las 16 en el Campo de la Cruz. La imagen llegará hasta ese lugar en un móvil y desde allí iniciará el recorrido junto a los fieles.

Para esa franja horaria, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura cercana a los 17°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Misa central después de la procesión

Una vez finalizado el recorrido, se celebrará la misa central y posteriormente la imagen regresará a la Iglesia del Pilar. El templo permanecerá abierto hasta las 22 y durante la jornada habrá misas a las 19 y 20:30.

Entre ambas celebraciones está previsto además un homenaje a la Virgen con música, canto y danza, como parte del cierre de una festividad que este año volvió a convocar a numerosas familias y devotos.

Una jornada completa de devoción

Las actividades se realizan durante la mañana en la Iglesia del Pilar, entre las 10 y las 13 con la bendición de autos, motos, ofrendas, alacitas y promesas.