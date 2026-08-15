"Expresarte" vuelve este sábado al Paseo Ex Palúdica con arte, música y entrada gratuita

La cuarta edición se realizará hoy, de 17 a 21, con muestras de artistas salteños, intervenciones en vivo, DJ Teo, la banda La 387 y propuestas participativas.
Salta15/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Paseo Ex Palúdica será escenario este sábado de una nueva edición de Expresarte, con entrada libre y gratuita. La jornada se desarrollará de 17 a 21 e incluirá exposiciones, pintura y escultura en vivo, además de una propuesta para que grandes y chicos puedan crear su propio arte callejero.

Entre los artistas que participarán figuran Pilar Crespo, Verónica Castro, Laura Soliz, Débora Anríquez y Coti Petersen, junto a otros exponentes locales. También habrá trabajos de Fernando Belton, acrílicos sobre billetes de Sergio Guillermo Díaz y una muestra que permanecerá abierta hasta el 28 de agosto.

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La programación se completará con la música de DJ Teo, un show en vivo de La 387, café de especialidad y pastelería. La propuesta busca combinar arte, patrimonio y entretenimiento en uno de los espacios culturales recuperados de la ciudad.

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