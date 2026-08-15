Qué hacer este sábado en Salta: juegos, gastronomía y feria en el Parque San Martín

La Feria La Popular abre este sábado sus puertas en el Parque San Martín con una propuesta especialmente orientada a las familias durante el Mes de los Niños.

La actividad se desarrolla de 9 a 21, en el sector ubicado entre Lavalle y Santa Fe, con entrada libre y gratuita.

Juegos, gastronomía y productos locales

La propuesta incluye plaza de juegos, puestos gastronómicos y espacios de emprendedores y artesanos locales, con alternativas para recorrer durante toda la jornada.

La feria también se presenta como una opción para quienes todavía buscan regalos para el Día del Niño, con productos ofrecidos por emprendedores de la ciudad.

Todos los viernes y sábados

La Popular funciona los viernes y sábados, de 9 a 21, y durante agosto suma actividades vinculadas con el Mes de los Niños.

La iniciativa combina entretenimiento, gastronomía y producción local en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.