Alerta por viento Zonda en Salta: qué zonas estarán afectadas este sábado

Distintas zonas de Salta están bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos este sábado 15 de agosto. La mayor intensidad se espera en sectores de la Puna, donde las ráfagas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

La advertencia comprende la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, además de la zona cordillerana y áreas cercanas. Para estos sectores se anticipan vientos de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas considerablemente superiores.

Viento Zonda en los Valles

También existe una alerta amarilla por viento Zonda para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estas localidades se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h.

Qué recomiendan ante los fuertes vientos

Ante estas condiciones, desde Defensa Civil se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar chapas y carteles y retirar objetos que puedan caer desde balcones.

También se aconseja mantenerse alejado de árboles de gran porte y buscar un lugar seguro para resguardarse en caso de encontrarse al aire libre durante las ráfagas más intensas.