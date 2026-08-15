Fuertes vientos en Salta: qué hacer para evitar accidentes

Ante las condiciones de fuertes vientos previstas en Salta, Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes tanto dentro de las viviendas como en la vía pública.

La primera indicación es permanecer en un lugar seguro y asegurar puertas y ventanas para evitar daños provocados por las ráfagas.

Cuidado con balcones, árboles y postes

También se recomienda retirar de balcones cualquier objeto que pueda desprenderse o caer, ya que puede transformarse en un elemento peligroso durante episodios de viento intenso.

Quienes deban permanecer en el exterior deben mantenerse alejados de árboles y postes, ante la posibilidad de caída de ramas, estructuras u otros elementos.

Precaución al conducir

Defensa Civil también pide conducir con precaución mientras persistan las fuertes ráfagas.

El viento puede complicar la estabilidad de los vehículos y generar obstáculos inesperados sobre calles y rutas, por lo que resulta necesario reducir la velocidad y aumentar la atención.