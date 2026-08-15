Jama y Sico están cerrados este sábado por las condiciones climáticas

Los pasos fronterizos de Jama y Sico permanecen cerrados este sábado 15 de agosto, en una jornada marcada por fuertes vientos y bajas temperaturas en la zona cordillerana.

En Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, la temperatura mínima prevista es de 4 grados bajo cero y el viento alcanza los 103 km/h.

Jama, con frío extremo

El Paso de Jama, entre Jujuy y Chile, también se encuentra cerrado. Allí se informó una mínima de 13 grados bajo cero, una máxima de 5 grados y vientos de 59 km/h.

El paso de Socompa también continúa cerrado para vehículos y funciona únicamente como paso ferroviario. En la zona se esperan ráfagas de hasta 85 km/h.

Demoras para cruzar a Bolivia

Los cruces hacia Bolivia permanecen habilitados. Aguas Blancas-Bermejo funciona durante las 24 horas por el puente internacional, aunque se advierten demoras por controles de Gendarmería Nacional.

El Puerto Chalanas opera de 7 a 19, también con demoras por controles y mayor presencia de organismos de seguridad. Salvador Mazza-Yacuiba permanece abierto las 24 horas.

Por su parte, Misión La Paz-Pozo Hondo, en la frontera con Paraguay, funciona entre las 7 y las 20.

El aeropuerto de Salta opera con normalidad

A pesar de las condiciones meteorológicas que afectan principalmente a la zona cordillerana, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se encuentra operando con normalidad este sábado.