“Usted está muerto”: una experiencia teatral inmersiva llega esta noche al Dino Saluzzi

La obra “Usted está muerto” tendrá este viernes dos funciones en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con una propuesta poco convencional: convertir al espectador en parte activa de una experiencia que juega, desde la comedia, con la propia muerte.

Facundo Paganetti, actor del espectáculo, explicó en Compartiendo su Mañana por Aries que se trata de una obra inmersiva en la que el público no ocupa un lugar meramente pasivo.

“La gente que vaya se va a morir”

Paganetti evitó revelar demasiados detalles para preservar la experiencia, pero adelantó que la propuesta busca que quienes asistan atraviesen simbólicamente la idea de morir.

La obra combina comedia y momentos de mayor tensión, con participación directa de los espectadores y una puesta que exige asistir sin demasiados prejuicios sobre lo que puede ocurrir.

Una crítica a la burocracia

El actor interpreta a un oficinista cansado del funcionamiento lento y burocrático del sistema, mientras sus compañeros aparecen completamente absorbidos por esa lógica.

La obra fue escrita y dirigida por Víctor Cano, quien también integra el elenco junto a Belén Gavenda, Rachel Guzmán y el propio Paganetti.

Teatro independiente a $8.000

“Usted está muerto” se estrenó el año pasado y ya tuvo alrededor de ocho presentaciones.

Las entradas para esta jornada tienen un valor de $8.000, un precio que Paganetti destacó como accesible para quienes quieran acercarse por primera vez al teatro independiente.

Las funciones serán este viernes a las 19:30 y 22 en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, Independencia 973.