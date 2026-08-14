“Caídas del Catre” llega esta noche a Salta con humor exclusivo para mujeres

La comediante mendocina Andrea Ibáñez regresa este viernes a Salta con “Caídas del Catre”, un espectáculo de stand up exclusivo para mujeres que se presentará a las 21 en el Teatro Municipal, Paraguay 1240.

Ibáñez contó en N&N por Aries que la propuesta forma parte de Tentadas, un proyecto que lleva ocho años y nació con una decisión particular: hacer humor pensado por y para mujeres. “No importa si sos del TikTok o del cassette”, sintetizó sobre un espectáculo que busca atravesar distintas generaciones.

El público construye el espectáculo

“Caídas del Catre” tiene una estructura poco convencional: el 80% es improvisación e interacción con las espectadoras. Son ellas quienes proponen buena parte de los temas a partir de situaciones personales, anécdotas y experiencias cotidianas.

El concepto parte de una pregunta sencilla: ¿cuándo fuiste una “caída del catre”? A partir de allí aparecen olvidos, relaciones, situaciones íntimas y experiencias compartidas que Ibáñez transforma en material humorístico.

“Despecho para el pecho”

El espectáculo también tiene un segmento denominado “Despecho para el pecho”, en el que las participantes pueden subir al escenario, elegir una canción y convertir historias personales en parte del show.

Ibáñez explicó que detrás de la risa también busca generar identificación y abordar situaciones desde otro lugar. “Me interesa que me escuchen. Me interesa que también desde el humor pensemos otras cosas”, señaló.

“Caídas del Catre” se presenta hoy viernes a las 21 en el Teatro Municipal, Paraguay 1240. Las entradas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.