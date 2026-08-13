El Museo Histórico del Norte celebra 77 años con una exposición “a escala”

El Museo Histórico del Norte celebra este viernes 14 de agosto su 77° aniversario con la inauguración de “Otra escala. Dimensiones del patrimonio”, una exposición que propone recorrer algunas de las piezas más representativas de su colección desde una perspectiva diferente.

La muestra reúne reproducciones a escala elaboradas por estudiantes del Centro Polivalente de Arte para Adultos (BSPA N.° 7241), bajo la guía del profesor Nelson Coope. La inauguración será a las 11 y posteriormente podrá visitarse dentro de los horarios habituales del museo.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Francisco Ariel Paredes, a cargo del despacho de Dirección del Complejo, destacó el trabajo realizado por los estudiantes y adelantó algunos de los objetos que formarán parte de la propuesta.

“Están haciendo unos trabajos espectaculares de réplicas en escala de algunos objetos significativos del lugar como las figuras que se encuentran en el balcón del Cabildo o el tradicional cañón ubicado en el ingreso. Es un trabajo muy lindo, muy detallista”, explicó.

La exposición quedará habilitada luego de la inauguración. Paredes recordó que la entrada es libre y gratuita, y anticipó que habrá una apertura especial durante el próximo lunes feriado, de 9 a 14 horas.