Mercado Medieval: este fin de semana habrá combates, arquería y gastronomía con entrada gratuita

La décima edición del Mercado Medieval se realizará este fin de semana en el Mercado Artesanal, ubicado sobre avenida San Martín al 2500, con una novedad: por primera vez la entrada será libre y gratuita.

Doris David, una de las organizadoras, explicó en Compartiendo su Mañana por Aries que la gratuidad fue posible mediante una articulación con la Secretaría de Cultura de la Provincia. “Sabemos que está complicada la situación y eso nos llevó a apostar a más”, señaló.

Del combate medieval a la arquería

La propuesta busca recrear universos vinculados con la Edad Media y la fantasía épica, con referencias a producciones como El Señor de los Anillos, Robin Hood y Juego de Tronos.

Entre las actividades habrá soft combat, una modalidad de combate con armas de goma espuma, prácticas de tiro con arco, juegos nórdicos, medievales y celtas, además de una ludoteca con juegos de mesa.

También se sumarán talleres infantiles para decorar coronas y estandartes, sets fotográficos, espectáculos, charlas y talleres. Los visitantes podrán asistir caracterizados y recorrer puestos de artesanos y emprendedores con productos temáticos.

Comidas inspiradas en el mundo medieval

La gastronomía tendrá su propio espacio con panes con hongos, preparaciones a la parrilla y dulces inspirados en personajes y elementos de la fantasía.

La organizadora destacó que el objetivo es que, desde el momento en que ingresa, el público pueda “viajar un poquito en el tiempo” y vivir durante algunas horas la experiencia del universo medieval.

Días y horarios del Mercado Medieval

El sábado 15 de agosto las actividades comenzarán a las 12 y finalizarán a las 19. El domingo 16, Día del Niño y víspera del feriado, el encuentro se extenderá de 15 a 22.

La propuesta está destinada a grandes y chicos y no requiere pagar entrada.