Cierra hoy la 30ª Semana del Cine: proyectarán gratis “Indómita luz”

La 30° Semana del Cine suma este viernes, en el Auditorio de la Usina Cultural, una función especial con entrada libre y gratuita: a las 20 se proyectará “Indómita luz”, largometraje documental dirigido por el cineasta Luis Sampieri.

Andrea Sztychmasjter, columnista de Cultura de N&N por Aries, destacó la propuesta dentro de la agenda cultural para este viernes. Se trata de una coproducción argentino-española cuyo rodaje se extendió durante cinco años.

Una niña que lleva el cine a pequeños pueblos

El documental cuenta la historia de Antu, una niña ciega que proyecta cine itinerante en pequeños pueblos de Argentina y Cataluña, y sigue su experiencia a través de ambos países.

La función tendrá además un atractivo especial: Sampieri participará de un encuentro con el público después de la proyección. Los asistentes podrán conversar con el director y responsables de la producción sobre la película y los desafíos que atravesó el rodaje.

La actividad comenzará hoy viernes a las 20, dentro de la programación de la Semana del Cine, y la entrada será libre y gratuita.