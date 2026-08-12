Jueves de cine en Salta: documental de los Redondos, cortometrajes y función de Daniel Hendler

La 30° Semana de Cine en Salta entra en sus últimos días de desarrollo con una propuesta cultural que se extenderá hasta el viernes 14. Para la jornada de este jueves 13, la grilla suma proyecciones con entrada gratuita en la Usina Cultural y funciones con entrada paga en el Cine Ópera, destacándose propuestas de ficción, animación y documental.

Programación jueves 13 / 30 Semana de Cine en Salta

17 hs: “Un Cabo Suelto” de Daniel Hendler. Usina Cultural, Entrada Gratuita.

Sinopsis: Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes que lo persiguen. Sin dinero ni alojamiento, sobrevive gracias a su ingenio, la ayuda de los habitantes locales y la apariencia de autoridad que todavía le brinda su uniforme. Mientras intenta pasar desapercibido y construir una nueva vida, conoce a una mujer con quien imagina un futuro posible, aunque las sombras de su pasado siguen cada vez más cerca.

18 hs: Mesa Panel “Distribución de Cortometrajes”, con Ezequiel Dallinger, director de Anima Latina, y el director salteño Alejandro Gallo Bermúdez. Usina Cultural, entrada gratuita.

19.30 hs: ANIMA LATINA – Cortometrajes animados Latinoamericanos. Usina Cultural, entrada gratuita.

Festival de Cine de Animación Latinoamericano

Desde su creación en 2016, el festival se ha consolidado como una plataforma clave de exhibición, orientada a visibilizar producciones tanto profesionales como de estudiantes que destacan por su innovación técnica y narrativa. Asimismo, el festival mantiene un firme compromiso con el impulso de los talentos emergentes, consolidándose como un puente estratégico entre las instituciones académicas, el público y la industria cinematográfica.

20 hs: “El último Viaje a China”, de Alejandro Maci. Cine Opera, entrada paga.

Sinopsis: Solita emprende un viaje al Paraíso de Carlos. Pasaron los años y los hijos artísticos de China no volvieron a encontrarse. Su muerte cerró una era. En la memoria quedan el jazz de sus invenciones y el legado de una artista que abrió caminos, entre delirios y proscripciones.

21 hs: “El infierno está encantador – Gulp 1985” de Lisandro Carcavallo, con la presencia de su productora Marisol Iuzzi.

Sinopsis: Reconstrucción de la noche en que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentó Gulp!, su primer disco, en Cemento, el 23 de agosto de 1985. A partir de material inédito recuperado y testimonios de músicos, periodistas y protagonistas de aquella escena, la película revisita el origen de una de las mitologías más influyentes del rock argentino y captura el espíritu de una época irrepetible.

22 hs: “Los Vencedores” de Pablo Aparo. Cine Opera, entrada paga.

Sinopsis: Un director argentino viaja a Malvinas para explorar las huellas de la guerra del ’82. Lo que empieza como un retrato del conflicto se transforma en una inesperada historia de amistad con el enemigo.