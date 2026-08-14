Los agentes de inteligencia artificial ya pueden actuar de manera autónoma, compartir información y coordinar acciones para cumplir objetivos, una capacidad que abre un nuevo escenario para la ciberseguridad.

Facundo Sagárnaga, especialista en comunicación digital y columnista de N&N por Aries, explicó que recientes pruebas con sistemas de IA mostraron comportamientos inesperados, entre ellos la búsqueda de vulnerabilidades, el acceso a internet y la cooperación entre distintos agentes.

De una IA aislada a un “enjambre”

Sagarnaga destacó un caso presentado en Black Hat, una conferencia internacional de ciberseguridad, en el que se reconstruyeron más de 17.600 acciones automatizadas vinculadas a un ataque coordinado por agentes de inteligencia artificial.

El punto que encendió las alarmas, según explicó, fue que los sistemas habrían encontrado mecanismos para comunicarse entre sí, compartir avances y colaborar para superar las pruebas a las que habían sido sometidos, sin que esa coordinación hubiese sido planteada como una tarea explícita por los programadores.

“Ahora tenemos que ver ya no solamente qué puede hacer una inteligencia artificial, sino qué puede hacer un enjambre de inteligencias artificiales”, planteó Sagárnaga.

No se trata de máquinas “rebeladas”

El especialista aclaró que estos comportamientos no implican que las inteligencias artificiales hayan desarrollado una voluntad propia o busquen actuar contra los humanos.

Por el contrario, remarcó que los agentes siguen intentando cumplir los objetivos definidos por personas, pero pueden encontrar caminos imprevistos para alcanzarlos.

El riesgo de convertir el miedo en negocio

Sagárnaga también planteó otra discusión: cómo las propias empresas tecnológicas construyen el relato alrededor del peligro de sus modelos.

Advirtió que las noticias sobre IA suelen concentrarse en escenarios extremos —pérdida de empleos, estafas, sistemas fuera de control o ciberataques— porque el miedo y la indignación generan mayor circulación en redes sociales.

Por eso reclamó mantener una mirada crítica y avanzar con más investigación, transparencia y regulación, sin perder de vista que la inteligencia artificial también tiene aplicaciones en salud, ciencia e industria.