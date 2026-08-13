Prevención del suicidio adolescente: Salta adapta sus estrategias de acompañamiento

Salta registró durante 2025 un total de 243 muertes por suicidio, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). En ese contexto, desde la Subsecretaría de Medicina Social explicaron las estrategias que se vienen desarrollando en la provincia para trabajar en prevención y acompañamiento de adolescentes.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, recordó que una de esas herramientas fueron los centros de escucha, espacios que surgieron para que los jóvenes pudieran hablar sobre lo que les ocurría y encontrar una red de contención. “Hablar es una red de contención y creo que de eso se tratan los centros de escucha”, sostuvo.

Una de las experiencias se desarrolló en San Antonio de los Cobres ante el alarmante número de casos. El trabajo realizado junto a UNICEF permitió identificar, entre otras dificultades, la falta de espacios de encuentro y conexión para los jóvenes.

El modelo involucró desde sus comienzos a distintos actores de cada comunidad como municipios, referentes juveniles, escuelas secundarias y equipos de salud mental de los hospitales. También se capacitó a adolescentes para acompañar a sus pares y reconocer situaciones que requirieran la intervención de adultos o profesionales.

Dorigato señaló que, con el paso del tiempo, las herramientas fueron adaptándose a las características de cada localidad y a los cambios en las formas de vincularse de los adolescentes. En algunos establecimientos, por ejemplo, las asesorías de salud integral comenzaron a cumplir una función similar como espacios de referencia dentro de las escuelas.

“Nos vamos aggiornando a la dinámica de las diferencias que tienen los adolescentes”, explicó la funcionaria. Actualmente, una de las estrategias está centrada en la formación de formadores mediante HAT —“Ayudando a los Adolescentes a Prosperar”—, con énfasis en el manejo emocional.

“Es muy distinta la provincia en función de lo que es San Antonio de los Cobres, de lo que puede suceder en Tartagal o Metán. Nuestra provincia es inmensa y de diversa cultura”, señaló.

El abordaje comunitario gana espacio en la atención

Además de la atención individual, se avanza con estrategias comunitarias para acercar herramientas de salud mental a localidades donde la disponibilidad de profesionales es menor. Gabriela Dorigato explicó que las residencias de psicología comunitaria y psiquiatría tienen presencia en hospitales del interior, mientras que las consultas virtuales y el Hospital Digital permiten ampliar la cobertura.

Según explicó, también se incorporaron profesionales con una mirada comunitaria dentro de la atención primaria, con intervenciones que buscan trascender la consulta individual. Una de esas experiencias funciona en Santa Victoria Este, con participación de comunidades originarias.

“Tenemos un proyecto comunitario con las comunidades originarias que todos los miércoles se reúnen y tenemos una mesa. Si bien son más puntuales las consultas individuales, lo comunitario también tiene mucho impacto”, destacó.

El trabajo incluye además a las familias, particularmente a las madres, frente a los cambios que atraviesan niños y adolescentes en su relación con la tecnología.