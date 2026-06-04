Los suicidios crecieron un 22,6% en un año y triplican la cifra de homicidios

El número de víctimas de suicidios en la Argentina creció en 2025 un 22,6% en relación al año anterior, lo que hace encender toda alarma de las autoridades y los especialistas. Esa cifra, que viene trepando en la última década, registra una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, por encima del 9,1 que promedia a nivel mundial.

De acuerdo a las conclusiones del informe “Estadísticas Criminales 2025” que presentó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y marcó una caída en la tasa de homicidios dolosos, los suicidios el año pasado fueron 5.209, un 22,6% más que los 4.249 registrados en 2024.

Es decir, mientras los homicidios dejaron 1.676 víctimas en todo el país, los suicidios llegaron a 5.209 triplicaron prácticamente esa cifra, que desde 2020, cuando fue de 3.262 casos, viene subiendo sostenidamente. Ese año marcó una tasa de 7,8 víctimas cada 100.000 habitantes, muy lejos del 11,8 actual. Una suba de más del 50%.

El salto a nivel nacional encuentra datos muy diferentes en cada provincia. En el territorio bonaerense, por ejemplo, se pasaron de 1.267 suicidios en 2024 a 1.977 el año pasado, lo que representa un incremento del 55,4%. En lo que respecta a la tasa cada 100.000 habitantes, la suba fue de 7,7 a 11,9.

Entre los distritos del interior que tienen la tasa por encima de los 13 puntos, siempre de acuerdo a los datos del Gobierno nacional a los que accedió Agencia DIB, están Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredón.

Autoridades en alerta por los suicidios

Frente a este contexto y ante la alarma que genera el tema, desde el Ministerio de Salud bonaerense aseguran que por primera vez la Provincia elaboró un método y equipos específicos de investigación sobre el tema, integrando reportes sanitarios, el Ministerio Público Fiscal y funcionarios del área de seguridad. En este sentido, tiene como objetivo obtener un perfil epidemiológico certero de situación y establecer políticas de abordaje de salud mental y prevención.

En la actualidad, la identificación de muertes por suicidio y cuantificación es limitada debido a que las defunciones atribuibles a causas externas presentan particular complejidad en su registro y análisis para establecer con precisión la naturaleza, circunstancias e intencionalidad de los decesos.

Los suicidios consumados son reconocidos como parte de muchas problemáticas que trascienden el campo sanitario. Por esta razón es considerado un fenómeno multicausal, complejo y psicosocial lo que impide reducirlo a instancias privadas e individuales. Factores emocionales, sociales, familiares, económicos y de salud mental pueden converger en situaciones de crisis.

Con información de Agencia DIB