Salta refuerza la convocatoria de donantes de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó una nueva convocatoria a la comunidad para reforzar las reservas de sangre, especialmente de los grupos O positivo y O negativo.

La directora del organismo, Mónica López, explicó en Pelo y Barba por Aries que actualmente no existe una situación crítica, pero sí una disminución en el ingreso de donantes, algo que suele repetirse durante los meses de frío y los períodos de vacaciones.

A esa baja estacional se suma una mayor demanda del sistema de salud, vinculada con el crecimiento de trasplantes, cirugías y nuevas terapias que requieren disponibilidad permanente de unidades de sangre.

“Siempre requerimos unidades O positivo o donantes O positivo y O negativo”, señaló López, quien remarcó que el objetivo es actuar de manera preventiva y evitar que las reservas sigan descendiendo.

La directora indicó además que, si el 3% de la población donara sangre de manera habitual, el sistema podría mantener niveles adecuados de stock sin necesidad de realizar convocatorias permanentes.

Para donar es necesario presentar documentación, encontrarse en buen estado de salud y asistir bien alimentado e hidratado. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres hasta tres, respetando los intervalos establecidos.

Desde Hemoterapia aclararon que, aunque la convocatoria pone especial atención en O+ y O-, todos los grupos sanguíneos son necesarios para garantizar la atención de los pacientes.