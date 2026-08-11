El IPS cambia desde este sábado el sistema para recetas, prácticas e internaciones

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) modificará desde el 15 de agosto el sistema utilizado para identificar diagnósticos en recetas, prácticas médicas, medicamentos, internaciones y derivaciones.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 0127-D/2026, publicada en el Boletín Oficial de Salta de este martes 11 de agosto.

Desde el sábado, el organismo implementará la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 como sistema obligatorio para la prescripción de prácticas y medicamentos, pedidos de internación, derivaciones y otras prestaciones.

Hasta ahora, el IPS utilizaba una codificación propia denominada “Códigos de Diagnósticos IPS”, que constituía una versión abreviada de la CIE-10.

El organismo fundamentó el cambio en la necesidad de contar con una terminología uniforme entre los profesionales y reducir inconvenientes vinculados con la facturación de los prestadores. La resolución deja sin efecto la normativa vigente desde 2003 y cualquier disposición que se oponga al nuevo esquema.