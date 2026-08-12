Marcha en defensa de la ciencia: “Nos están matando por inanición”

Salta se sumó a la Acción Federal en Defensa de la Ciencia y la Educación, una jornada desarrollada bajo el lema “Me pongo la camiseta para defender la ciencia en Argentina”, con actividades destinadas a visibilizar la situación que atraviesan investigadores, becarios e instituciones científicas del país.

“Es una jornada que trata de visibilizar la lucha que ya veníamos dando desde hace mucho tiempo en contra de las medidas del Gobierno nacional, que están destruyendo el sistema científico”, expresó la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química, Mónica Farfán, en diálogo con Aries.

Entre los principales problemas mencionó la falta de financiamiento, la demora en la incorporación de investigadores que ya atravesaron concursos, la reducción de becas y la falta de presupuesto para investigación.

Farfán remarcó que la situación no afecta únicamente al CONICET, sino también a organismos como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Servicio Meteorológico Nacional. Además, advirtió que las condiciones laborales están provocando la salida de profesionales del sistema científico y, en algunos casos, del país.

“Un investigador que recién ingresa tiene un salario de apenas un millón de pesos. Tras 14 años de formación y de sacrificios para llegar a esto, no es algo rentable”, señaló. A esto sumó las dificultades de quienes obtuvieron cargos, pero todavía no fueron incorporados y terminan optando por otras propuestas laborales.

“Nos está matando por inanición. No nos dan de comer y vamos cayendo, cayendo. Si no se designa personal, no vamos a tener reemplazo”, graficó.

Finalmente, reclamó el cumplimiento de las normas de financiamiento destinadas al sistema científico y universitario, y recordó que los cinco institutos de investigación de Salta tienen doble dependencia entre la Universidad Nacional de Salta y el CONICET. “Necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento”, concluyó.