Crisis en la salud: más de un millón de afiliados perdieron su obra social desde 2023

Las obras sociales en Argentina registraron una pérdida de 1.028.412 beneficiarios desde fines de 2023, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en registros de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según relevó La Arena, la caída de afiliados se vincula de manera directa con la reducción de empleos registrados —con más de 235.000 puestos privados y 73.000 públicos menos— y con la desregulación en las cuotas de las medicinas prepagas.

El repliegue impactó a entidades clave de sectores masivos como Comercio (Osecac, -20,2%), Construcción (OSPeCon, -25,4%), Estatales (OSPCN, -19,1%) y Rurales (Osprera, -15,9%), siendo la obra social de los monotributistas (Ospedym) la única con variaciones positivas.

En paralelo, datos de la Encuesta Permanente de Hogares indican que más de 1,2 millones de personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud, registrándose un pico de desprotección entre los jóvenes de 15 a 29 años, donde la cobertura pública exclusiva alcanza al 49,9% del segmento.