Salud destinó más de $27 millones a reparar equipos y vehículos de hospitales salteños

El Ministerio de Salud Pública adjudicó más de $27 millones para mantenimiento, reparación y traslado de equipamiento médico, vehículos y otros elementos destinados a hospitales de distintos puntos de Salta.

Las contrataciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial de este martes 11 de agosto, mediante distintas adjudicaciones simples y contrataciones abreviadas.

Entre ellas figura el mantenimiento preventivo de una mesa de anestesia del Hospital de Rosario de Lerma por $5,45 millones y la reparación de un electrobisturí del Hospital de Tartagal por $1,45 millones. Ambas fueron adjudicadas con fondos provinciales.

También se destinaron $1,592 millones al service de diez vehículos pertenecientes a distintos efectores de salud y $3,665 millones al traslado de un equipo de mamografía desde el Hospital Materno Infantil hacia el Hospital de Pichanal.

A esas contrataciones se suman $4,51 millones para reparar un equipo de rayos X del Hospital Señor del Milagro, $2,18 millones para un vehículo del Hospital de La Unión y $4,227 millones para comprar neumáticos destinados a móviles de los hospitales de Rosario de la Frontera y El Quebrachal.

Además, el Hospital Público Materno Infantil adjudicó materiales eléctricos por un total superior a $4,19 millones entre tres proveedores.