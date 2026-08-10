Gripe: Salta superó las 208 mil vacunas y alerta por la cobertura pediátrica
El Ministerio de Salud Pública informó que, desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe, el 11 de marzo, ya se han aplicado 208.886 dosis antigripal en la provincia.
Esta cifra representa el 83,5% del total de los grupos habilitados para darse este inmunizante, estimado en 250 mil personas.
En relación con la población objetivo, hasta el 9 de agosto, se vacunó la totalidad del personal de salud, el 90% de embarazadas, el 82,4% de bebés de entre 6 y 24 meses con una dosis y el 64,2% con la segunda dosis.
Además, se administraron 73.814 dosis a mayores de 65 años y 99.245 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que “las dosis están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Es importante que las personas que forman parte de los grupos de riesgo se den la dosis”.
Agregó que, “la cobertura en pacientes pediátricos sigue siendo baja, por ello instamos a las familias a llevar a los bebés de 6 a 24 meses a los vacunatorios para iniciar o completar esquema, para garantizar la protección de los niños en épocas donde la circulación viral suele aumentar”.
Situación epidemiológica
Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, desde el 1 de enero y hasta el 25 de julio, en Salta se notificaron 19.007 casos de síndrome gripal.
Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus y rhinovirus.
Los niños y los adolescentes son los más afectados por la gripe, dado que representan el 55,7% del total de casos, es decir, 10.582 positivos, incluyendo desde recién nacidos hasta los 19 años de edad.
Desde el inicio del año, se han hospitalizado 2415 pacientes, es decir, el 12,7% de los positivos notificados. Capital, Anta, San Martín y Orán son los departamentos que mayor internación han registrado.