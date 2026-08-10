Gripe: Salta superó las 208 mil vacunas y alerta por la cobertura pediátrica

El Ministerio de Salud Pública informó que, desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe, el 11 de marzo, ya se han aplicado 208.886 dosis antigripal en la provincia.

Esta cifra representa el 83,5% del total de los grupos habilitados para darse este inmunizante, estimado en 250 mil personas.

En relación con la población objetivo, hasta el 9 de agosto, se vacunó la totalidad del personal de salud, el 90% de embarazadas, el 82,4% de bebés de entre 6 y 24 meses con una dosis y el 64,2% con la segunda dosis.

Además, se administraron 73.814 dosis a mayores de 65 años y 99.245 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que “las dosis están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Es importante que las personas que forman parte de los grupos de riesgo se den la dosis”.