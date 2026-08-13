Hospital San Bernardo: la demora en la atención, el principal reclamo de los pacientes

La atención que reciben los pacientes en el Hospital San Bernardo fue reconocida este jueves por los propios usuarios, aunque trabajadores del establecimiento admitieron que persisten reclamos vinculados a la demora en las respuestas y la disponibilidad de insumos.

En N&N por Aries, Silvia Flores, jefa de Kinesiología, señaló que en su área la principal dificultad aparece por la alta demanda de pacientes. “Siempre tratamos de agilizar los turnos para poder ayudarlos”, explicó, y aseguró que las felicitaciones suelen superar a las disconformidades.

Juan José Pisoni, del área de Urología, fue más directo al identificar el principal reclamo: “La inmediatez. La gente quiere que ya se solucione y a veces no se puede”. También reconoció inconvenientes con los insumos, aunque sostuvo que la situación se encuentra en proceso de resolución.

Ambos fueron distinguidos dentro del reconocimiento realizado este jueves a partir del Sistema Único de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, una actividad incluida en el cronograma por el 66° aniversario del Hospital San Bernardo.

Pisoni remarcó que las observaciones de los pacientes son utilizadas para corregir problemas y mejorar la calidad de atención. “Siempre hay cositas que nos faltan, pero trabajamos para eso”, sostuvo.

El establecimiento continuará durante agosto con actividades científicas, culturales, deportivas y homenajes. El acto central por el aniversario será el 20 de agosto.