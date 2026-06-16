En Salta, una persona se suicida cada dos días y la provincia quedó tercera a nivel país

Salta volvió a ubicarse entre las provincias con mayor tasa de suicidios del país. Durante 2025 se registraron 243 casos, lo que equivale a una persona fallecida por suicidio cada dos días.

El dato surge de un informe elaborado por Ciudadana Comunicación, a partir de estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Salta, tercera a nivel nacional

Con una tasa de 17,4 suicidios cada 100 mil habitantes mayores de 5 años, Salta quedó en el tercer lugar del país, detrás de Entre Ríos, con 20,8, y San Luis, con 18,9.

El crecimiento fue marcado respecto de 2024, cuando la provincia había registrado 179 suicidios. En un año, los casos aumentaron 35,8%.

La tasa provincial también subió con fuerza: pasó de 12,9 a 17,4 cada 100 mil habitantes. En el mismo período, la tasa nacional creció de 9,8 a 11,8.

Una tendencia que volvió a subir

Entre 2022 y 2025, Salta acumuló 815 muertes por suicidio. En 2022 se habían registrado 209 casos; en 2023, 184; en 2024, 179; y en 2025 la cifra trepó a 243.

El informe advierte que la baja observada durante dos años se revirtió en 2025, con un salto superior al promedio nacional.

Cerrillos, con la tasa más alta de la provincia

El desglose departamental correspondiente a 2024 muestra que Cerrillos presentó la tasa más elevada de suicidios en Salta, con más de 17,5 casos cada 100 mil habitantes.

Luego aparece Anta, en el rango de entre 13,7 y 17,5 casos. En tanto, Capital, General Güemes, Orán y San Martín quedaron entre 9,9 y 13,6 casos cada 100 mil habitantes.

Una problemática nacional

A nivel país, los suicidios también muestran una tendencia ascendente. Argentina registró 3.959 casos en 2022, 4.205 en 2023, 4.249 en 2024 y 5.204 en 2025.

La tasa nacional de 2025, de 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes, fue la más alta de la serie analizada.

Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta en Argentina, por encima de los homicidios dolosos y de las muertes en siniestros viales.

Varones, domingos y lunes

El informe también marca patrones reiterados. Los domingos y lunes aparecen como los días con mayor cantidad de casos en todos los años analizados.

Además, la incidencia es mayor entre los varones: entre 2017 y 2023 representaron el 79% de las personas fallecidas por suicidio en el país.

La evolución de los datos vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer políticas de prevención, atención en salud mental y acompañamiento territorial, especialmente en una provincia donde los indicadores se ubican por encima del promedio nacional.

Ante una situación de crisis, el Centro de Asistencia al Suicida atiende en Argentina al 0800 345 1435 y también brinda orientación en https://www.asistenciaalsuicida.org.ar/ayuda.