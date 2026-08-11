Uranio en San Carlos: la intendenta rechazó reactivar Don Otto y cuestionó el empleo minero

La intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, se manifestó en contra de una eventual reactivación de la mina de uranio Don Otto y advirtió sobre las consecuencias ambientales que, a su criterio, podría generar una nueva explotación.

En N&N por Aries, Vargas cuestionó además que la minería sea presentada como una solución laboral para los jóvenes de la zona.

“Sinceramente creo que no es el trabajo que nuestros jóvenes necesitan”, afirmó.

El agua, en el centro del rechazo

La intendenta vinculó su posición con los problemas históricos que atraviesa San Carlos para acceder al agua y expresó preocupación por una eventual afectación de las napas.

Vargas sostuvo que el municipio tiene una matriz principalmente agrícola y ganadera y consideró que una actividad con potencial impacto sobre el recurso hídrico podría comprometer su futuro.

También relató testimonios de pobladores sobre diferencias que aseguran percibir al entrar en contacto con cursos de agua cercanos a sectores donde quedaron residuos de la antigua explotación. Se trata, en este caso, de testimonios mencionados por la intendenta y no de una constatación técnica presentada durante la entrevista.

“Quiero morir en mi pueblo y no por contaminación”

Vargas cuestionó también el argumento económico a favor de la explotación. Señaló que los recursos que pudiera generar para el municipio deberían contrastarse con eventuales costos futuros en salud y abastecimiento de agua.

“Quiero morir en mi pueblo y no por contaminación”, expresó antes de ratificar su posición negativa frente a Don Otto.