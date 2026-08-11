Tierras en manos extranjeras en San Carlos: la intendenta admitió no saber quiénes son ni dónde están

San Carlos quedó en el centro del debate por la extranjerización de tierras rurales después de que un informe del Observatorio de Tierras ubicara al departamento entre los de mayor porcentaje de superficie en manos extranjeras. En Salta, el 11,3% de las tierras rurales pertenece a propietarios extranjeros, más del doble del promedio nacional, y en San Carlos y Molinos la proporción supera el 50%.

La intendenta María del Carmen Vargas aseguró en N&N por Aries que el dato la sorprendió y reclamó conocer qué tierras son, dónde están ubicadas y quiénes figuran como propietarios. Consideró que legisladores departamentales y concejales deberían pedir informes a la Dirección General de Inmuebles para esclarecer la situación.

Vargas también dejó clara su postura política y se manifestó en contra de que las tierras queden en manos extranjeras y remarcó que el suelo concentra recursos esenciales como agua y producción.

El municipio no tiene control directo sobre quién compra

La intendenta explicó que durante su gestión el municipio no intervino en operaciones de venta de tierras a extranjeros y que los conflictos dominiales se tramitan ante organismos provinciales o la Justicia.

Consultada sobre qué ocurriría si actualmente un extranjero intentara comprar una propiedad rural, reconoció que el municipio podría enterarse a través de consultas administrativas, pero no dispone de un mecanismo previo para conocer la identidad del comprador.

“Me he sorprendido muchísimo”, admitió Vargas al referirse a la magnitud de la extranjerización atribuida al departamento