Decenas de personas madrugaron por trabajo en un restaurante: la postal de la crisis laboral en Salta

Desde antes de las 6 de la mañana, decenas de salteños comenzaron a hacer fila en calle Caseros al 400 para postularse a distintos puestos de trabajo en un nuevo restaurante del centro de la ciudad.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, los postulantes describieron las dificultades que atraviesan para conseguir empleo. Entre las vacantes mencionaron puestos de ayudante de cocina, mozo, cajero, cafetero, parrillero y encargado.

Una mujer de 52 años contó que está desempleada desde abril y que la edad se convirtió en un obstáculo para volver al mercado laboral. “Está muy feo. No hay trabajo. Se paga muy poco”, señaló.

La fila también mostró otra cara de la situación: personas que ya tienen algún ingreso, pero necesitan conseguir un empleo más estable o sumar una segunda actividad. Una de las postulantes, que llegó antes de las 7, explicó que buscaba trabajar como cajera o moza porque su ingreso actual “no me alcanza”.

Mientras avanzaban las entrevistas, más personas continuaban llegando con sus currículums. Al consultar por la cantidad de vacantes disponibles, desde el lugar no precisaron un número y señalaron que recibían postulantes para distintos puestos.

La escena, con más de 30 personas esperando desde primera hora por una oportunidad laboral, expuso una realidad que varios de los propios postulantes resumieron en pocas palabras: conseguir trabajo en Salta está cada vez más difícil.