Denuncias contra Más Salud: piden frenar el maltrato a empleados públicos

El dirigente docente Fernando Mazzone denunció presuntas situaciones de maltrato hacia trabajadores de la Administración Pública que concurren a +Salud para realizar trámites vinculados con medicina laboral.

La protesta se desarrolló este miércoles frente a la empresa, sin cortes de calles ni interrupciones en el tránsito. Mazzone explicó que el reclamo viene siendo planteado ante las autoridades provinciales desde fines de junio.

“Desde el 29 de junio se lo hemos dicho al Gobierno de la Provincia: el maltrato que realiza la gente hacia todos los empleados de la Administración Pública cuando vienen a justificar su día”, sostuvo.

El dirigente aclaró que el cuestionamiento no está centrado en la aprobación o rechazo de certificados médicos, sino en la forma en que son atendidos los trabajadores.

“Nosotros no estamos hablando si le merman el día o no le merman, si le quitan los días que le da el médico. Nos manifestamos hacia el maltrato que realizan especialmente los médicos”, afirmó.

Mazzone aseguró además que algunos docentes atravesaron situaciones de angustia y ataques de nervios luego de concurrir a la empresa para realizar controles o justificar ausencias laborales.

El dirigente recordó que el 29 de junio el Congreso de la ADP presentó un repudio por estas situaciones, firmado por representantes de distintos puntos de la provincia.

Según explicó, las denuncias no alcanzarían únicamente a docentes, sino también a otros empleados públicos que utilizan el servicio de medicina laboral.

Por ese motivo, Mazzone reclamó la intervención del Gobierno provincial y pidió que se garanticen condiciones adecuadas de atención. “Lo que se merece el trabajador es que se lo respete nada más. Que se le dé una atención digna”, sostuvo.

Tras la manifestación, los trabajadores volvieron a pedir que la Provincia tome intervención y evalúe las denuncias realizadas contra la prestadora.