El Mercado en tu Barrio llega a Santa Ana 2 con ofertas y servicios municipales

La propuesta municipal desembarcará este jueves en la zona sur de la ciudad con precios promocionales en productos de primera necesidad y atención de distintas áreas.
Salta13/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa El Mercado en tu Barrio llegará este jueves 13 al Club Santa Ana Béisbol y Softbol, en la zona sur de la ciudad, con una nueva jornada destinada a acercar productos de consumo cotidiano a precios accesibles.

La actividad se desarrollará de 10 a 16 en la intersección de Parroquia Nuestra Señora del Valle y Parroquia Nuestra Señora de la C. de la Viña. Durante la jornada habrá ofertas en frutas y verduras de estación, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos, panificados, artículos de limpieza y barras de cereales, entre otros productos.

Además de la propuesta comercial, entre las 10 y las 13 estará presente el área de Bienestar Animal, con vacunación antirrábica y entrega de turnos para castración.

En ese mismo horario también funcionarán los móviles de Licencias de Conducir y del Registro Civil, para que los vecinos puedan realizar distintos trámites sin trasladarse hacia el centro.

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