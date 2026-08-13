LLA Salta quiere candidato propio a gobernador y pone a Orozco en carrera

La Libertad Avanza en Salta comienza a perfilar su estrategia para las elecciones de 2027 con la intención de disputar la Gobernación con candidato propio y sin un acuerdo que coloque al oficialismo provincial por encima del espacio libertario.

El diputado provincial Nicolás Arce respaldó a la senadora nacional Emilia Orozco como candidata a gobernadora y aseguró que el equipo trabaja alrededor de su figura. “Es nuestra líder. Si ella llega, estoy seguro de que vamos a poder transformar la provincia”, sostuvo en Día de Miércoles.

Ante la posibilidad de un acuerdo nacional con el gobernador Gustavo Sáenz, Arce rechazó ese escenario y afirmó que llegó el momento de que el presidente Javier Milei tenga candidatos y gobernaciones propias. A su entender, un entendimiento que relegue a los dirigentes libertarios podría afectar incluso la confianza de la militancia en el Presidente.

“Si sucede que un gobernador de ellos esté por encima de un candidato de La Libertad Avanza, la verdad que yo dejaría de creer”, afirmó. Arce aseguró que esa posición también es compartida por integrantes de su equipo.

El legislador defendió, además, el rumbo económico nacional pese al impacto sobre los ingresos y el empleo. Reconoció que “el cambio lo estamos sufriendo y todos estamos apretados”, pero sostuvo que el esfuerzo responde al objetivo de que la Argentina pueda salir adelante.