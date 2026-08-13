PJ Salta: buscan dejar atrás la intervención kirchnerista y definir las candidaturas con votos

El PJ Salta inició una nueva etapa luego de que Julio Argentino San Millán asumiera este miércoles la presidencia del partido, tras casi un año y medio de intervención. La nueva conducción quedó formalmente al frente de la estructura partidaria con el objetivo de recuperar la institucionalidad y ampliar la participación interna.

A partir de ese escenario, el exapoderado del PJ Salta, Raúl Romeo Medina planteó en Día de Miércoles que la normalización no debe limitarse al cambio de autoridades, sino que debe servir para cerrar definitivamente la etapa de intervención y ordenar la forma en que se definirán las futuras candidaturas.

Medina sostuvo que su sector lleva casi dos años cuestionando la intervención y remarcó que la prioridad fue recuperar el funcionamiento institucional del partido, antes que disputar cargos dentro de la estructura.

“Nosotros tenemos, la verdad, esperanzas de que logremos la normalización, de que el Partido Justicialista definitivamente se libre de la intervención kirchnerista y que aquellas personas o aquellos candidatos que pretendan autopostularse lo hagan ganándose los votos de la gente y no apropiándose de un partido”, afirmó.

La posición de Medina aparece luego de que San Millán asumiera la conducción del PJ y llamara a dejar de lado los proyectos individuales, ampliar la participación y convertir al partido en un espacio de debate interno sin “pensamientos únicos”.

Aunque las nuevas autoridades ya asumieron, Medina señaló que todavía resta una definición de la Cámara Nacional Electoral sobre planteos vinculados al proceso interno. Según explicó, existe un dictamen fiscal que propone declarar abstracta la controversia, lo que dejaría firmes las autoridades proclamadas.