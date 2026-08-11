Edificios antiguos de Salta, bajo la lupa por el riesgo sísmico: piden diagnóstico y refuerzos

El debate ya no pasa solo por las normas para nuevas construcciones. El foco está puesto en qué hacer con edificios históricos y de uso público que fueron levantados bajo otros criterios.
 
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente del COPAIPA, Felipe Biella, advirtió que Salta necesita avanzar con un diagnóstico sistemático de los edificios públicos y antiguos para determinar cuáles requieren refuerzos que mejoren su comportamiento ante un sismo.

En Pelo y Barba por Aries, explicó que los terremotos resultan más destructivos sobre estructuras de mayor masa y altura, aunque aclaró que las construcciones bajas también pueden presentar riesgos si no cuentan con condiciones sismorresistentes adecuadas.

La Plaza 9 de Julio, bajo la lupa

Biella tomó como ejemplo el entorno de la Plaza 9 de Julio, donde gran parte de las construcciones no supera los tres niveles.

Según explicó, esa menor altura representa una ventaja frente a edificios más altos sin estructura sismorresistente, pero no elimina el riesgo.

El especialista remarcó que sigue existiendo una exposición importante en construcciones antiguas y planteó la necesidad de trabajar con criterios de revisión y refuerzo.

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Piden reglamentar una ley para revisar edificios

El titular del COPAIPA señaló que desde hace tiempo impulsan la reglamentación de una ley orientada a la revisión y refuerzo de edificios que puedan presentar mayor riesgo.

La propuesta apunta especialmente a construcciones de uso público y de mayor antigüedad.

Biella sostuvo que hoy existen tecnologías que permiten mejorar la resistencia de esas estructuras sin necesidad de reemplazarlas por completo.

Ya hubo intervenciones en edificios antiguos

Como antecedentes, mencionó trabajos de refuerzo realizados en la Escuela Urquiza y en la Casa de Moldes, entre otros edificios.

El criterio, explicó, debería ser avanzar de manera paulatina y ordenada con diagnósticos técnicos que permitan definir prioridades.

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La prevención también pasa por la capacitación

Biella agregó que la gestión del riesgo sísmico no depende únicamente de las estructuras.

Consideró necesario fortalecer la educación y la preparación de la población sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo de magnitud importante.

Recordó además que existe un plan de gestión del riesgo sísmico elaborado con fondos del BID y señaló que se trabaja en su actualización.

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